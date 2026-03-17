قتيل في أبوظبي جراء شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخ بالستي (السلطات)

قُتل شخص الثلاثاء جراء شظايا صاروخ بالستي جرى اعتراضه في أبوظبي، وفق السلطات المحلية، في ظل استمرار إيران بشن هجمات صاروخية على جيرانها في الخليج عقب اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية ضدها.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في منشور عبر منصة إكس “تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا في منطقة بني ياس، عقب اعتراض صاروخ بالستي من قبل الدفاعات الجوية، مما أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الباكستانية”.

يأتي ذلك غداة مقتل رجل فلسطيني إثر سقوط صاروخ على سيارته عند مشارف العاصمة الإماراتية.

وبهذا يرتفع عدد القتلى في الإمارات إلى ثمانية منذ بدء النزاع، هم ستة مدنيين وجنديان قُتلا في حادث تحطم مروحية.

وعلى الساحل الشرقي للبلاد، استُهدفت منطقة الفجيرة للصناعات البترولية بهجوم جديد بطائرة مسيّرة، ما تسبب في اندلاع حريق من دون وقوع إصابات، وفق السلطات المحلية.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في بيان عبر منصة إكس بأن فرق الدفاع المدني في الإمارة باشرت “على الفور بالتعامل مع الحادث، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه”.

وكانت المنطقة الصناعية نفسها، الواقعة على خليج عُمان خلف مضيق هرمز، قد استُهدفت بهجوم مماثل في اليوم السابق، ما دفع بشركة النفط الوطنية “أدنوك” إلى تعليق شحنات النفط الخام من الموقع، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الاثنين.

وفي دبي، أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان، سُمع دوي انفجارات عدة صباح الثلاثاء، بينما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض هجوم صاروخي.

وقد سُمع دوي انفجارات أيضا في العاصمة القطرية الدوحة.

