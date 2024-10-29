قطر: سنعمل مع إدارة بايدن حتى اللحظة الأخيرة من أجل وقف لإطلاق النار في غزة

reuters_tickers

1دقيقة

الدوحة (رويترز) – قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي إن قطر ستعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن “حتى اللحظة الأخيرة” قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الأنصاري “لا نتوقع أي نتيجة سلبية للانتخابات على عملية الوساطة نفسها. نعتقد أننا نتعامل مع مؤسسات، وفي بلد مثل الولايات المتحدة فإن المؤسسات مهتمة بإيجاد حل لهذه الأزمة”.