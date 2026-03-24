قطر: لا نقوم حاليا بأي جهد مباشر فيما يتعلق بوساطة بين أمريكا وإيران

24 مارس آذار (رويترز) – قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد حاليا أي جهد قطري مباشر فيما يتعلق بوساطة بين الولايات المتحدة وإيران لكن الدوحة تدعم جميع القنوات الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية لإنهاء الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الاثنين للصحفيين إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إيران، وإن الجانبين لديهما “نقاط اتفاق رئيسية”. ونفت طهران من جانبها إجراء أي مفاوضات.

وأوضح الأنصاري في مؤتمر صحفي بالدوحة أن قطر لا تزال على اتصال وثيق مع واشنطن، وأنها تتطلع لحل دبلوماسي للأزمة.

وقال “نحن على اتصال وثيق مع الإدارة الأمريكية بشأن هذا الأمر، وقد اتخذوا قرار خوض الحرب وفقا لمعايير يرون أنها مرتبطة بالأمن الإقليمي”.

وأضاف “هذا هو تقييمهم، ونحن نعمل معهم عن كثب بشأن كيفية خفض التصعيد، وكيفية إيجاد مخرج من هذه الأزمة، ووقف الهجمات على بلادنا”.

وتنخرط مصر وباكستان وتركيا في جهود وساطة لخفض التصعيد في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أثرت سلبا على إمدادات الطاقة العالمية.

وقال الأنصاري “لقد قلنا منذ عام 2023 إن التصعيد دون رادع في المنطقة لن يؤدي فقط إلى تداعيات إقليمية، بل إلى حرب إقليمية شاملة ستجتاحنا جميعا، وهذا هو ما يحدث حاليا”.

(إعداد نهى زكريا ومروة غريب للنشرة العربية )