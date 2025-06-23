قطر تغلق مجالها الجوي مؤقتا وسط أزمة إقليمية

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(رويترز) – قالت وزارة الخارجية القطرية يوم الاثنين في بيان إن البلاد أغلقت مجالها الجوي مؤقتا ضمن إجراءات يجري اتخاذها وسط التطورات في الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي “حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين”.

وأضافت أن “الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين”.

ويأتي إغلاق المجال الجوي القطري في وقت كررت فيه إيران تهديداتها السابقة بالرد على الولايات المتحدة بعد الهجمات التي شنتها على مواقعها النووية.