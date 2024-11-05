قوات الأمن الإيرانية تقتل أربعة جهاديين بعد هجوم عنيف على الشرطة في جنوب شرق البلاد (إعلام)

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قتلت القوات المسلّحة الإيرانية أربعة جهاديين بعد هجوم عنيف استهدف مركزا للشرطة في جنوب شرق البلاد المضطرب، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل عشرة شرطيين في محافظة سيستان وبلوشستان في هجوم تبنته جماعة جيش العدل الجهادية السنية المتمركزة في باكستان.

وكان السلطات أعلنت غداة الهجوم، قتل أربعة جهاديين من المشاركين في الهجوم.

ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية عن المسؤول في الحرس الثوري الإيراني أحمد شفائي قوله “قُتل ما مجموعه ثمانية إرهابيين” خلال عمليات في هذه المحافظة.

وأضاف أنه “تم توقيف 14 إرهابيا آخر” من بينهم عناصر رئيسييين ضالعين في هجوم تفتان، مشيرا إلى أن القوات الأمنية ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وليل الاثنين، نقلت “إرنا” عن قائد القوات البرية في الحرس الثوري محمد باكبور قوله إن الجهاديين الذين نفذوا هجوم 26 تشرين الأول/أكتوبر “ليسوا إيرانيين”، من دون تحديد جنسياتهم.

وتقع محافظة سيستان وبلوشستان عند الحدود مع باكستان وأفغانستان وهي واحدة من أفقر المحافظات الإيرانية.

وهجوم 26 تشرين الأول/أكتوبر من أكثر الهجمات فتكا في المنطقة في الأشهر الأخيرة.

في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن ستة أشخاص بينهم ضابط في المحافظة في هجومين منفصلين.

وأعلنت جماعة جيش العدل مسؤوليتها عن الهجومين عبر تطبيق تلغرام.

وشُكِّلت هذه الجماعة العام 2012 على يد انفصاليين بلوش، وتصنّفها إيران والولايات المتحدة “منظمة إرهابية”.

بدم/الح/غ ر