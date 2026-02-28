كالاس: الاتحاد الأوروبي ينسق مع شركائه العرب لبحث الخيارات الدبلوماسية
بروكسل 28 فبراير شباط (رويترز) – قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم السبت إن “التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط خطيرة” وإن الاتحاد الأوروبي ينسق مع شركائه العرب لاستكشاف السبل الدبلوماسية.
وأضافت كالاس أنها تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مشيرة إلى أن شبكة القنصليات الأوروبية تعمل على تسهيل مغادرة مواطني دول الاتحاد.
وتابعت “يجرى إخراج الموظفين غير الأساسيين التابعين للاتحاد الأوروبي من المنطقة”.
