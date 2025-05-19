كبير مسؤولي المساعدات بالأمم المتحدة: ما وصل إلى غزة “قطرة في محيط”

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(رويترز) – قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن إسرائيل سمحت لتسع شاحنات محملة بالمساعدات بالدخول يوم الاثنين إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد حصار شامل دام 11 أسبوعا.

وأضاف في بيان “لكن هذا لا يمثل سوى قطرة في محيط مما هو مطلوب بشكل عاجل، ويتعين السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، بدءا من صباح الغد”.

ومضى قائلا “للحد من أعمال النهب، يجب أن يكون هناك تدفق منتظم للمساعدات، ويجب السماح للعاملين في المجال الإنساني باستخدام طرق عديدة. وينبغي أن تكتمل الاستجابة الإنسانية بالسلع التجارية”.