كتائب القسام تنشر مقطع فيديو لرهينة إسرائيلي على قيد الحياة

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نشرت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، السبت مقطع فيديو على تلغرام لرهينة إسرائيلي في غزة وهو على قيد الحياة، بينما يظل مصير الرهينة الإسرائيلي-الأميركي مجهولا.

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين إنه إلكانا بوحبوط الذي خُطف خلال مهرجان نوفا الموسيقي في جنوب إسرائيل أثناء هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.

تبلغ مدة الفيديو الذي بثته كتائب عز الدين القسام نحو أربع دقائق، ويظهر فيه الرهينة وقد بدا عليه الإرهاق الشديد، وهو جالس ويتحدث بالعبرية عبر هاتف أرضي مع أفراد عائلته وصديق له.

ويطلب من صديقه أن يتوجه إلى البيت الأبيض ويأخذ زوجته معه بصفته مواطنا أميركيا لمناشدة الرئيس دونالد ترامب التدخل من أجل إطلاق سراحه.

قال منتدى عائلات الرهائن أن العائلة أعطت الضوء الأخضر لنشر الفيديو في وسائل الإعلام.

وتعذّر على وكالة فرانس برس التأكد من أن الاتصال جرى فعلا والتحقق من تاريخ تصوير الفيديو وهو الثالث الذي يظهر فيه إلكانا بوحبوط، علما أن الفيديو السابق نشرته كتائب القسام في 29 آذار/مارس.

في بيان منفصل، أعلنت كتائب القسام أن مصير الرهينة الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر ما زال مجهولا بعد انتشال جثة أحد العناصر المسؤولين عن حراسته من موقع استهدفته ضربة إسرائيلية مؤخرا.

ميدانيا، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت غاراته على القطاع موقعا مزيدا من الضحايا، في حين يؤكد نتانياهو إن الضغط العسكري ضروري لإجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وأعلن الجيش عن مقتل جندي في شمال غزة السبت وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

أسفر الهجوم الذي وقع في تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1218 شخصا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية. وخُطف حينها 251 رهينة ما زال 58 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قُتلوا.

وسجلت وزارة الصحة التابعة لحماس في آخر حصيلة لها مقتل 51157 فلسطينيا على الأقل منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 18 شهرا.

وسمح وقف إطلاق النار من 19 كانون الثاني/يناير إلى 17 آذار/مارس بعودة 33 رهينة إلى إسرائيل، من بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

ستر-لمى/ص ك