كوريا الجنوبية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا

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سول (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الكورية‭ ‬يوم الخميس إن كوريا الجنوبية وسوريا وقعتا في العاصمة السورية دمشق اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن سعادته بتوقيع الاتفاق.

وقال على منصة إكس “وقعنا اليوم اتفاقا دبلوماسيا مهما مع جمهورية كوريا الجنوبية، يمهد لتعزيز العلاقات الثنائية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد، التكنولوجيا، والتعليم”.

وأضاف “نؤكد في سوريا الجديدة على أهمية الشراكات التي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.