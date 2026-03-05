The Swiss voice in the world since 1935
كوريا الجنوبية تفعّل صندوقا لاستقرار الأسواق المالية في ظل الحرب في الشرق الأوسط

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أمر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الخميس بتفعيل صندوق لضمان استقرار الأسواق المالية في ظلّ الحرب في الشرق الأوسط التي تسبّبت بتراجع حادّ في بورصة سيول.

وطلب رئيس رابع أكبر قوّة اقتصادية في آسيا من الحكومة استخدام هذا الصندوق المقدّرة قيمة أصوله بحوالى 100 ألف وون (حوالى 68,2 مليار دولار) “للحؤول دون زعزعة أسواق رؤوس المال”.

ولم يحدّد لي جاي ميونغ العمليات التي سيتمّ تطبيقها.

وتعوّل كوريا الجنوبية إلى حدّ بعيد على واردات المحروقات وصادرات صناعة التكنولوجيا التي تأثّرت بشدّة بالحرب المستمرة منذ ستة أيام.

وتراجع مؤشّر “كوسبي” لأبرز الشركات المدرجة في بورصة سيول مثل “سامسونغ إلكترونيكس” بحوالى 20 في المئة الثلاثاء والأربعاء.

واستعاد جزءا من الخسائر الخميس مع ارتفاع بنسبة 10 في المئة على إثر انتعاش الأسواق العالمية وتدخّل السلطات العامة.

وهو كان سجّل مستويات قياسية في مطلع العام بدفع من ازدهار الذكاء الاصطناعي.

كجك/م ن/ب ح

