كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية (سيول)

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أَطلقت عدة صواريخ بالستية قصيرة المدى على دفعتين الأربعاء، وذلك بعد يوم من رصد “مقذوف غير محدَّد” أُطلق من منطقة بيونغ يانغ.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد “مقذوفا غير محدّد” أُطلق من منطقة العاصمة في الشمال في اليوم السابق. وبعد نحو ساعة، أعلن أنه رصد “عدة صواريخ بالستية غير محددة” أُطلقت صباح الأربعاء من منطقة وونسان في كوريا الشمالية في اتجاه بحر الشرق، المعروف أيضًا باسم بحر اليابان.

وعقد مكتب الأمن القومي في القصر الرئاسي الكوري الجنوبي اجتماعا طارئا، لمطالبة بيونغ يانغ بوقف الاستفزازات فورا.

ومنذ تولّيه منصبه العام الماضي، يسعى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، بخلاف سلفه، إلى إصلاح العلاقات مع الشمال.

وفي هذا الجانب، أعربت سيول الاثنين عن أسفها لتوغّل طائرات مسيّرة مدنية في أجواء الشمال في كانون الثاني/يناير، ووصف لي ذلك بأنه “تصرّف غير مسؤول”، مشيرا إلى تورّط مسؤولين حكوميين في العملية.

وبعد تعبير لي عن أسفه بشأن الطائرات المسيّرة، وصفت كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ما قاله بأنه “تصرف حكيم”.

إلا أن مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية الكورية الشمالية وصف الجنوب بأنه “الدولة الأكثر عداء” لبيونغ يانغ، في استعادة لوصف استخدمه كيم جونغ أون سابقا.

وقال جانغ كوم تشول، النائب الأول لوزير الخارجية، إن تقارير الإعلام الكوري الجنوبي التي وصفت تصريحات كيم يو جونغ بأنها “استجابة ودية استثنائية”، هي “هراء”. وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سيُسجَّل هذا أيضا كتصرف أحمق يثير دهشة العالم”.

– وزير الخارجية الصيني يزور الشمال –

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ، في وقت لاحق الأربعاء، إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيزور كوريا الشمالية في زيارة تستمر يومين بدءا من الخميس.

وتأتي زيارته قبل قمة متوقعة الشهر المقبل بين الرئيسَين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ، في حين تتزايد التكهنات حول احتمال عقد لقاء بين الرئيس دونالد ترامب وكيم في وقت قريب.

وقال ترامب هذا الأسبوع “كوريا الجنوبية لم تساعدنا” في الحرب في الشرق الأوسط، مضيفا “لدينا 45 ألف جندي في كوريا الجنوبية لحمايتهم من كيم جونغ أون، الذي تربطني به علاقة جيدة جدا. لقد قال أشياء لطيفة عني”.

لكن الولايات المتحدة تنشر فعليا نحو 28,500 جندي في كوريا الجنوبية.

والتقى ترامب كيم ثلاث مرات خلال ولايته الأولى، فيما تدور تكهنات حول لقاء جديد محتمل خلال زيارته المقبلة إلى الصين الشهر المقبل.

