كوسوفو توافق على إرسال قوات إلى غزة في إطار خطة تدعمها أمريكا

بريشتينا 30 مارس آذار (رويترز) – وافقت كوسوفو اليوم الاثنين على إرسال قوات إلى قطاع غزة للانضمام إلى قوة أمنية دولية في إطار مبادرة تدعمها الولايات المتحدة، وذلك عقب وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه العام الماضي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتعهدت عدة دول، منها إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وألبانيا، بإرسال قوات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية من أجل حفظ السلام ودعم إدارة انتقالية في غزة تحت إشراف مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت حكومة كوسوفو في اجتماع وزاري بثه التلفزيون اليوم الاثنين أن وزارة الدفاع قررت إرسال قوات إلى غزة بعد تلقي دعوة من الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول.

وقال رئيس الوزراء ألبين كورتي خلال الاجتماع “مستعدون للمشاركة ومساعدة سكان غزة، لأننا أنفسنا كنا وما زلنا مستفيدين من القوات الدولية منذ عام 1999”.

ولم تكشف الحكومة بعد عن عدد القوات التي ستتوجه إلى غزة.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة بغزة إن العنف مستمر بالقطاع الفلسطيني، إذ قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 680 فلسطينيا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار مع حماس في أكتوبر تشرين الأول. وأضافوا أن إجمالي عدد القتلى تجاوز 72 ألف شخص منذ اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وكوسوفو إحدى دول منطقة البلقان ويبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة، وهي حليفة للولايات المتحدة التي دعمت استقلالها عن صربيا في 2008.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )