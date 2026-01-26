كير ستارمر يتوجه مساء الثلاثاء إلى الصين ثم إلى اليابان

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الصين ثم إلى اليابان مساء الثلاثاء، على ما أكد المتحدث باسمه، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء بريطاني إلى بكين منذ عام 2018.

وقال المتحدث باسم داونينغ ستريت للصحافيين الاثنين إن رئيس الوزراء “سيغادر متوجها إلى الصين واليابان مساء الثلاثاء”.

ستكون الزيارة في صميم طموح ستارمر لإعادة ضبط العلاقات مع الصين، بعد أن تدهورت إلى مستوى غير مسبوق في ظل حكومة المحافظين السابقة.

ويأتي الإعلان عن الزيارة بعد أقل من أسبوع من موافقة الحكومة البريطانية على خطة صينية مثيرة للجدل لبناء “سفارة ضخمة” في قلب لندن.

من المقرر أن يحتضن الموقع الذي تبلغ مساحته 20 ألف متر مربع أكبر سفارة في المملكة المتحدة من حيث المساحة، وواحدة من بين الأكبر في عاصمة غربية.

لكن الخطة قد تواجه تحديات قانونية، كما تعهد سكان غاضبون الأسبوع الماضي بمعارضتها.

وأقر ستارمر نفسه الشهر الماضي بأن الصين توفر فرصا اقتصادية كبيرة للمملكة المتحدة، لكنها تشكل أيضا “تهديدات حقيقية للأمن القومي”.

وقرر وزير الإسكان ستيف ريد في 20 كانون الثاني/يناير منح تصريح التخطيط للسفارة الجديدة بعد عدة تأخيرات بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

كما شهدت المنطقة احتجاجات نظمها نشطاء يخشون من إمكانية استخدام الموقع المترامي الأطراف للتجسس على المعارضين الصينيين ومضايقتهم.

لكن متحدثا باسم الحكومة أكد أن وكالات الاستخبارات ساعدت في وضع “مجموعة من التدابير… لإدارة المخاطر”.

وأضاف المتحدث “بعد مفاوضات مكثّفة في الأشهر الأخيرة، وافقت الحكومة الصينية على دمج مواقعها السبعة الحالية في لندن في موقع واحد، ما يوفر مزايا أمنية واضحة”.

وقال وزير الأمن دان جارفيس إن الصين ستواصل طرح تهديد للأمن القومي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان كير ستارمر سيثير أيضا قضية ملكية جهة صينية لشركة “بريتيش ستيل” للصلب خلال محادثاته، قال المتحدث باسمه “من الواضح أنه يمكن توقع طرح مجموعة من القضايا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التجارة والاستثمار”.

