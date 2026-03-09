كيم جونغ أون يصف نساء كوريا الشمالية بأنهن “دعامة صلبة للثورة”

afp_tickers

2دقائق

أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بنساء بلاده اللواتي “يملكن إرادة قوية” رغم أنهن “ضعيفات جسديا”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الاثنين، واصفا إياهن بأنهن “دعامة صلبة للثورة”.

وفي خطاب ألقاه في بيونغ يانغ لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، سلط كيم الضوء على العمل الجاد الذي تقوم به النساء الكوريات الشماليات.

وقال بحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية “لقد أصبحت نساؤنا المعاصرات دعامة صلبة للثورة”.

وأضاف “رغم أنهن ضعيفات جسديا، فهن يملكن إرادة قوية، ووجوههن البسيطة تنم عن شجاعة، والتجاعيد التي تظهر عليهن تدل على المجهود الشاق الذي يبذلنه”.

وحضرت الفعالية التي أقيمت في نهاية الأسبوع زوجة كيم، ري سول جو، وابنته، جو آي.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء، جو آي التي ينظر إليها على أنها الوريثة التالية لحكم كوريا الشمالية المسلحة نوويا، وهي تجلس إلى جانب والدها وتمسك بيده.

وأضافت الوكالة أن مسؤولين من الحزب وشخصيات دبلوماسية أجنبية بارزة حضروا أيضا الفعالية التي تضمنت عروضا فنية.

وذكرت الوكالة أن خطاب كيم قوبل بـ”هتافات حماسية” من جمهور “غمرته حماسة كبيرة”.

ولم تذكر وكالة الأنباء اسم جو آي في تقريرها، بل أشارت إليها بدلا من ذلك على أنها “ابنة كيم المحبوبة”.

وقالت وكالة التجسس الكورية الجنوبية العام الماضي إن جو آي باتت تعتبر الوريثة التالية لحكم كوريا الشمالية بعدما رافقت والدها في زيارة رفيعة المستوى لبكين.

وتهيمن على كوريا الشمالية منذ العام 1948 سلالة كيم المعروفة أيضا باسم “سلالة بايكتو” وهو اسم جبل مقدس يعتبر المهد الأسطوري للشعب الكوري، حيث ولد بحسب الدعاية الكورية الشمالية كيم جونغ ايل الذي خلف أيضا والده كيم إيل سونغ.

كجك/الح