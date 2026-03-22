The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

لاوون الرابع عشر يتابع الوضع في الشرق الأوسط بـ”قلق بالغ”

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلن البابا لاوون الرابع عشر الأحد أنه يتابع ب”قلق بالغ” الحرب في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، مجددا دعوته إلى الحوار لوضع حد لهذه الاوضاع المتأزمة.

وقال البابا بعد صلاة التبشير الملائكي “ما زلت أتابع بقلق بالغ الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك في مناطق أخرى من العالم تمزقها الحرب والعنف”.

واضاف “لا يمكن أن نبقى صامتين عن معاناة هذا العدد الكبير من الاشخاص، الضحايا البريئة لهذه النزاعات. ما يصيبهم يصيب الإنسانية جمعاء. إن الموت والألم الناتجين من هذه الحروب يشكلان فضيحة للعائلة الإنسانية برمتها وصرخة في حضرة الله”.

وتابع لاوون الرابع عشر “أكرر بشدة ندائي للمثابرة على الصلاة من أجل وقف الاعمال الحربية، ومن أجل ان تفتح في نهاية المطاف مسارات سلام تقوم على الحوار الصادق وعلى احترام كرامة كل إنسان”.

والتزم الحبر الأعظم (سبعون عاما) موقفا حذرا منذ بدأت الولايات المتحدة، بلده الأم، وإسرائيل حربهما على إيران، مكررا دعوته إلى السلام من دون تسمية الأطراف الضالعين في الحرب.

لجم/ب ق/ع ش

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

