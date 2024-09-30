لبنانيون غادروا إلى تركيا بسبب الحرب يأملون في العودة سريعا

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إسطنبول (رويترز) – قال لبنانيون وصلوا إلى إسطنبول يوم الاثنين ضمن مئات غادروا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية إنهم يشعرون بصدمة الحرب لكنهم يأملون في العودة إلى ديارهم قريبا.

وضربت إسرائيل أهدافا في بيروت وأماكن أخرى في لبنان في سلسلة هجمات استمرت أسبوعين وأسفرت عن مقتل عدد من قادة جماعة حزب الله ونحو ألف شخص آخرين، وفقا للحكومة اللبنانية. وفر كثير من الأشخاص من منازلهم.

وقالت شركة طيران الشرق الأوسط على موقعها الإلكتروني إن جميع رحلاتها من بيروت إلى إسطنبول بيعت يوم الاثنين. وألغت الخطوط الجوية التركية وشركة بيجاسوس رحلاتهما إلى بيروت في الأيام المقبلة.

وقال أحد سكان بيروت يدعى عارف (33 عاما) وصل إلى إسطنبول يوم الاثنين على متن رحلة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط‭‭‭ ‬‬‬”الوضع في لبنان سيئ جدا. والحرب تتصاعد بشدة وبيروت تشهد تفجيرات كثيرة. ونسمع أصوات الطلعات الجوية (العسكرية) طوال الليل… في السماء”.

وأضاف أنه يأمل أن يتمكن من العودة إلى بيروت في أيام قليلة إذا تحسن الوضع.

وقالت الصحفية اللبنانية لينا دياب إن المنطقة التي تعيش فيها لا تزال آمنة لكنها قررت مغادرتها كإجراء احترازي.

وقالت وهي تنتظر حقائبها “لا نريد العيش تحت هذا الضغط، لذا أفضل أن آتي إلى إسطنبول وأبقى لفترة وأراقب ما سيحدث… يحدوني أمل أن نعود قريبا إلى لبنان”.