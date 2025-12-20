لبنان يقول المرحلة الأولى من خطة مصادرة الأسلحة جنوب نهر الليطاني ستنتهي في غضون أيام

reuters_tickers

1دقيقة

20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيان اليوم السبت إن “المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء”.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة والذي تم التوصل إليه في نوفمبر تشرين الثاني 2024 على نزع سلاح جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران بدءا من المناطق الواقعة جنوب النهر، وهي المنطقة المتاخمة لإسرائيل.

(تغطية صحفية ليلى بسام – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)