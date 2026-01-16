مؤتمر ميونخ للأمن يسحب دعوته لوزير الخارجية الإيراني

برلين 16 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مؤتمر ميونخ للأمن، وهو أحد أهم المنتديات الأمنية في العالم، اليوم الجمعة إنه سحب الدعوة الموجهة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد حملة القمع التي شنتها حكومة طهران على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد هذا الأسبوع.

وجاء في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني “منذ عدة أسابيع، جرى توجيه الدعوات لممثلين حكوميين من إيران. وفي ضوء الأحداث الراهنة، لن يبق مؤتمر ميونخ للأمن على هذه الدعوات”.

يُعقد اجتماع هذا العام لخبراء الأمن وصانعي السياسات في الفترة من 13 إلى 15 فبراير شباط. وقال المنظمون إنهم يهدفون إلى دعوة المشاركين الذين يمكنهم تقديم رؤى سياسية مهمة، لكنهم دائما ما يأخذون في الاعتبار المستجدات السياسية قبل وضع اللمسات الأخيرة على قائمة المدعوين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين تعارض دعوة مسؤولين إيرانيين نظرا للأحداث في إيران، حيث أشارت تقارير إلى مقتل الآلاف الأشخاص في حملة قمع الاحتجاجات المناهضة لحكم رجال الدين.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)