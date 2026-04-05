مؤسسة البترول الكويتية تعلن وقوع أضرار في وحدات بعد هجمات إيرانية

5 أبريل نيسان (رويترز) – قصفت طائرات مسيرة إيرانية أهدافا مختلفة في الكويت اليوم الأحد، إذ أفادت مؤسسة البترول الكويتية بوقوع حرائق و”أضرار مادية جسيمة” في عدد من مرافقها التشغيلية.

وأضافت المؤسسة في بيان أن فرقها تعمل على احتواء حرائق في شركتيها التابعتين، وهما شركة صناعات الكيماويات البترولية وشركة البترول الوطنية.

وفي واقعة منفصلة، ذكرت المؤسسة في وقت سابق أن حريقا اندلع في مجمع القطاع النفطي بالشويخ، الذي يضم مقري وزارة النفط والمؤسسة، إثر هجوم بطائرات مسيرة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية كويتية عن وزارة المالية قولها إن طائرة مسيرة إيرانية هاجمت مجمع مكاتب لوزارات بالحكومة، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة لكن دون خسائر بشرية.

وقالت الكويت في وقت لاحق اليوم إن الحرائق التي اشتعلت في مجمع القطاع النفطي ومجمع الوزارات تمت السيطرة عليها.

وأعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية خروج وحدتين لتوليد الكهرباء من الخدمة بعد أن استهدفت طائرات مسيرة إيرانية محطتين لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، مما تسبب في أضرار كبيرة.

ولم ترد أنباء عن سقوط مصابين نتيجة أي من هذه الوقائع.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها السادس، إذ شنت طهران غارات جوية على إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت مصانع البتروكيماويات في الكويت، وكذلك الإمارات والبحرين.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب – شاركت في التغطية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد محمود سلامة وسامح الخطيب ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)