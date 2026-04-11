ماكرون: سأظل على اتصال وثيق مع ولي العهد السعودي بشأن محادثات إيران

باريس 11 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت إنه ناقش المحادثات الرامية لإنهاء حرب إيران مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وإنهما اتفقا على البقاء على اتصال وثيق بشأن الأمر.

وكتب ماكرون على إكس “أكدت مجددا دعمي لوقف إطلاق النار، الذي يجب احترامه بالكامل وتوسيع نطاقه دون تأخير ليشمل لبنان. ناقشنا الحاجة إلى استعادة الملاحة الحرة والآمنة بالكامل في مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف ماكرون “مع بدء المحادثات في إسلام اباد، اتفقنا على البقاء على اتصال وثيق من أجل المساهمة في التهدئة وحرية الملاحة والتوصل إلى اتفاق لضمان سلام وأمن دائمين في المنطقة”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

