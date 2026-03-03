ماكرون: فرنسا ترسل حاملة طائرات إلى البحر المتوسط

باريس 3 مارس آذار (رويترز) – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أنه أمر حاملة الطائرات شارل ديجول وطائراتها وفرقاطاتها المرافقة بالإبحار إلى البحر المتوسط، وذلك في أعقاب الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

وقال في خطاب للأمة بثه التلفزيون إنه لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة في ظل إغلاق مضيق هرمز وتهديد قناة السويس وممرات الشحن في البحر الأحمر جراء اتساع رقعة الصراع.

وأضاف “لدينا مصالح اقتصادية يجب حمايتها، لأن أسعار النفط والغاز والتجارة الدولية تتأثر بشدة بهذه الحرب”.

وأشار إلى أن فرنسا أرسلت فرقاطة إلى قبرص وأسقطت طائرات مسيرة في سماء حلفائها الخليجيين.

وكانت طائرات رافال من بين الأصول المستخدمة.

وتابع ماكرون “لدينا اتفاقيات دفاعية تربطنا بقطر والكويت والإمارات. وهذه الأخيرة مستهدفة بشكل خاص، ونحن مدينون لها بالتضامن”.

وأوضح أن فرنسا تساعد مواطنيها الراغبين في مغادرة المنطقة على الخروج، وأن رحلتين جويتين ستصلان إلى باريس مساء اليوم الثلاثاء. وأضاف أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في بعض المواقع في فرنسا.

وقال ماكرون إن إيران نفسها “تتحمل المسؤولية الأساسية” عن العمل الأمريكي الإسرائيلي، لكنه أضاف “لقد قررت الولايات المتحدة وإسرائيل شن عمليات عسكرية وقد نفذتاها خارج نطاق القانون الدولي، وهو أمر لا يمكننا الموافقة عليه”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)