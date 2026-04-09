ماكرون يحث أمريكا وإيران على الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان

9 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء إنه عبر لرئيسي إيران والولايات المتحدة عن أمله في الالتزام بوقف لإطلاق النار بينهما في لبنان وفي “جميع مناطق المواجهة”، في وقت تواصلت فيه الغارات الإسرائيلية على بيروت.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران يوم الثلاثاء على وقف الحرب لمدة أسبوعين، لكن إسرائيل قتلت أمس الأربعاء أكثر من 250 شخصا في أقوى غاراتها على لبنان منذ اندلاع القتال مع حزب الله الشهر الماضي.

وقالت إسرائيل والولايات المتحدة إن لبنان ليس طرفا في وقف إطلاق النار مع إيران، على الرغم من أن باكستان، الوسيط الرئيسي في محادثات وقف القتال، قالت إن الهدنة ستشمل لبنان.

وبحسب مصادر مطلعة على موقف طهران، أبلغت إيران الوسطاء بضرورة أن يكون لبنان ضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال ماكرون إنه تحدث إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء وأبلغهما أن إدراج لبنان هو “شرط ضروري لكي يكون وقف إطلاق النار موثوقا به ودائما”.

وأضاف أن أي اتفاق بين البلدين يجب أن يعالج المخاوف التي تثيرها برامج إيران النووية والصاروخية، فضلا عن سياسة طهران الإقليمية وأفعالها التي تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز.

كما تحدث ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، وندد “بالضربات العشوائية” الإسرائيلية، التي قال إنها تعد تهديدا لاستمرار وقف إطلاق النار.

وأضاف ماكرون “أكدت مجددا على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي لبنان وعزم فرنسا على دعم جهود السلطات اللبنانية الرامية إلى الحفاظ على سيادة البلاد وتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)