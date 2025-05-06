ماكرون يستقبل الشرع الأربعاء والتحديات الأمنية على جدول الأعمال

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باريس (رويترز) – قالت الرئاسة الفرنسية يوم الثلاثاء إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس يوم الأربعاء.

وأضافت في بيان أن ماكرون سيؤكد خلال الاجتماع دعم فرنسا لبناء “سوريا حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم جميع مكونات المجتمع السوري”.

ومن المتوقع أن تتناول هذه الزيارة، وهي الأولى للشرع إلى دولة أوروبية منذ الإطاحة ببشار الأسد، عدة تحديات أمنية تواجهها الحكومة السورية الجديدة، مع التركيز بشكل خاص على الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سيادة سوريا.

وتلقى الشرع في فبراير شباط دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا.

وعُين الشرع في يناير كانون الثاني رئيسا انتقاليا وتعهد بتشكيل حكومة انتقالية شاملة تعيد بناء المؤسسات العامة المنهارة وتدير البلاد لحين إجراء الانتخابات، التي قال إنها قد تحتاج إلى ما يصل إلى خمس سنوات.

وصعدت إسرائيل عملياتها العسكرية في سوريا منذ أن أطاحت قوات المعارضة بالأسد في ديسمبر كانون الأول، إذ تنفذ عمليات قصف في مختلف أنحاء البلاد ودخلت قواتها البرية منطقة واقعة في جنوب غرب سوريا.