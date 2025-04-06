ماكرون يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية

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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد إلى القاهرة في زيارة رسمية تركز على الحرب في غزة، إلى جانب التعاون الفرنسي المصري في مجالات التعليم والنقل والطاقة.

وكتب ماكرون على حسابه على منصة “إكس” أنه وصل إلى القاهرة بمواكبة “طائرات رافال المصرية” التي وصفها بأنها “رمز قوي لتعاوننا الاستراتيجي”.

ويستهل ماكرون زيارته بجولة خاصة في المتحف المصري الكبير، الذي سيفتتح رسمياً في تموز/يوليو المقبل، بعد عقدين من بدء العمل فيه.

ويضم المتحف المطل على أهرامات الجيزة نحو مئة ألف قطعة أثرية مصرية، بينها مجموعة توت عنخ آمون الذهبية، بينما ينتصب عند مدخله التمثال العملاق للملك رمسيس الثاني.

ويلتقي ماكرون نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح الاثنين قبل أن ينضم اليهما ملك الاردن عبدالله الثاني في قمة ثلاثية تناقش التطورات في قطاع غزة.

وكان قصر الإليزيه قال في بيان إن الزيارة التي تستمر لثمان وأربعين ساعة، ستركز على الوضع في غزة حيث “مصر والأردن شريكان أساسيان في حل النزاع”.

ويرافق ماكرون في زيارته وزراء الخارجية جان-نويل بارو، والجيوش سيباستيان لوكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو.

ومن المقرر أن توقع مصر وفرنسا خلال الزيارة اتفاقات في مجالات النقل والصحة والطاقة المتجددة والتعليم الجامعي.

ويتضمن برنامج الزيارة ليوم الاثنين جولة في جامعة القاهرة وفي خط مترو الأنفاق الذي تقوم الشركة الفرنسية RATP بتشغيله. كما يشارك ماكرون والسيسي في جلسة لمنتدى الأعمال المصري-الفرنسي.

ويتوجه ماكرون الثلاثاء إلى العريش في شمال سيناء (شرق مصر) والتي تبعد 50 كيلومترا من معبر رفح الذي يصل مصر بقطاع غزة. وسيؤكد ضرورة العودة الى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان سلامة سكان القطاع وإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات، بحسب بيان الإليزيه.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيلتقي في ميناء العريش وهو قاعدة خلفية لجمع المساعدات بغية إدخالها إلى غزة من معبر رفح، أفراد طواقم منظمات فرنسية وأممية غير حكومية والهلال الأحمر المصري. كما يُحتمل أن يلتقي فلسطينيين.

وسيلتقي ماكرون أيضا، وفق المصدر نفسه، عناصر أمن فرنسيين عاملين ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود والتي من المفترض أن يتم نشرها في رفح.

وتمر غالبية المساعدات الموجهة لقطاع غزة عبر معبر رفح، إلا أن إسرائيل تمنع دخولها منذ بداية آذار/مارس.

واندلعت الحرب في غزة في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ففف/تب/لم/ب ق