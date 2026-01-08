مبعوث: أمريكا تشعر بقلق بالغ إزاء القتال في حلب وتريد وضع حد له
واشنطن 8 يناير كانون الثاني (رويترز) – دعت الولايات المتحدة اليوم الخميس إلى وضع حد للاشتباكات بين القوات الحكومية والمقاتلين الأكراد في مدينة حلب في شمال سوريا، قائلة إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع.
وقال توم برّاك مبعوث الرئيس دونالد ترامب الخاص لسوريا إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون للإسهام في الجهود الرامية إلى تهدئة التوتر بين القوات الحكومية والقوات الكردية التي تضم قوات سوريا الديمقراطية.
وذكر برّاك في منشور على منصة إكس “نوجه نداء عاجلا إلى قيادة الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية والسلطات المحلية في المناطق التي يديرها الأكراد وجميع الأطراف المسلحة على الأرض: أوقفوا الأعمال القتالية وأنهوا التوتر فورا والتزموا بتهدئة التصعيد”.
