مبعوثان لترامب يتوقعان فرصا أفضل لإطلاق سراح الرهائن في غزة

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من ألكسندر كورنويل

تل أبيب (رويترز) – أبلغ مسؤولان أمريكيان عائلات رهائن ما زالوا محتجزين في غزة إنهم يرون فرصة أفضل للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم بعد أن توصلت واشنطن إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تخطى إلى حد كبير الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن رهينة أمريكي.

واجتمع المبعوث الأمريكي آدم بولر وستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، بعائلات الرهائن لمدة ساعتين تقريبا في تل أبيب يوم الثلاثاء. ومن بين 58 رهينة ما زالوا في غزة، يُعتقد أن نحو 20 رهينة من بينهم على قيد الحياة.

وأفرجت حماس يوم الاثنين عن إيدان ألكسندر، آخر الرهائن الأمريكيين الأحياء، قبل زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة. ووصل ترامب إلى الرياض في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

وقال بولر للصحفيين في تل أبيب قبل اجتماعه بعائلات الرهائن “أعتقد أن هناك فرصة أفضل الآن عن ذي قبل”.

قال بولر، المكلف بتأمين الإفراج عن الرهائن الأمريكيين، إن حماس بوسعها “عقد اتفاق متى أرادت” وإن هناك “أملا في التغيير” بعد إطلاق سراح ألكسندر.

وكان ألكسندر (21 عاما)، وهو مواطن وجندي إسرائيلي أيضا، من بين 251 شخصا تقول إسرائيل إنهم اختطفوا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي شنته حماس على إسرائيل وأدى إلى اندلاع الحرب.

وقال أودي جورين، وهو من أقارب رهينة يدعى تال حايمي اختطف وتأكد مقتله فيما بعد ولا تزال جثته في غزة “إنهم متفائلون، ولدينا بعض التفاؤل بعد أن سمعنا أن لديهم خطة يأملون تنفيذها قريبا”.

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الذي يمثل عددا كبيرا من عائلات المحتجزين في غزة إن ويتكوف عبر أثناء الاجتماع عن تفضيله للحل الدبلوماسي وأنه يعتقد أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في الدوحة.

وأعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدا إلى قطر. وتوسطت مصر وقطر في المحادثات طوال فترة الحرب وتم إطلاق سراح معظم الرهائن من خلال مفاوضات دبلوماسية.

وسيسافر ترامب إلى قطر هذا الأسبوع بعد السعودية. ومن المقرر أيضا أن يزور الإمارات لكن ليس إسرائيل.

وقالت مجموعة العائلات إن ويتكوف عبر عن تفضيله لحل دبلوماسي وإنه يعتقد أن هناك فرصة حقيقية لإحراز تقدم في الدوحة.

وأجاز مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية هذا الشهر عملية عسكرية موسعة في غزة قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنها ستكون “مكثفة” على الرغم من تضاؤل الدعم الشعبي في إسرائيل للحرب التي دخلت شهرها التاسع عشر.

وجاء في مقطع مصور نشره المنتدى إن ويتكوف قال للعائلات إن الرئيس “لن يقبل أقل من عودة الجميع إلى ديارهم وإنه لن يدخر جهدا في هذا المسعى”.