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مبعوثة أمريكية: يجب نزع سلاح جماعة حزب الله “بأسرع وقت ممكن”

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بيروت (رويترز) – قالت المبعوثة الأمريكية مورجان أورتيجاس في مقابلة بُثت يوم الأحد إنه ينبغي نزع سلاح جماعة حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى “بأسرع وقت ممكن”، وتوقعت أن تباشر القوات اللبنانية هذه المهمة.

جاءت تصريحات أورتيجاس لقناة (إل.بي.سي.آي) اللبنانية في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى بيروت التقت خلالها بالرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري ومسؤولين وممثلين سياسيين آخرين.

وجاءت زيارتها بعد غارات جوية إسرائيلية مكثفة على لبنان استمرت أسابيع واستهدفت أعضاء من جماعة حزب الله المدعومة من إيران ومستودعات أسلحة تابعة للجماعة، منها غارتان على الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما أُطلقت صواريخ من لبنان صوب إسرائيل في الأسابيع الماضية لكن حزب الله نفى أن يكون له أي دور له في الهجمات الصاروخية.

ويشكّل تبادل الهجمات اختبارا لاتفاق وقف إطلاق النار الهش بالفعل، والذي أنهى حربا استمرت عاما بين إسرائيل وحزب الله ونص على نزع سلاح الجماعات المسلحة في أنحاء البلاد.

وقالت أورتيجاس “من الواضح أنه يجب نزع سلاح حزب الله، ومن الواضح أن إسرائيل لن تقبل بإطلاق الإرهابيين النار عليها داخل أراضيها، وهذا موقف نتفهمه”.

وأضافت “نواصل الضغط على هذه الحكومة للوفاء الكامل بوقف الأعمال القتالية، وهذا يشمل نزع سلاح حزب الله وجميع الميليشيات”.

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