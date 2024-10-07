مبعوثة إسرائيلية: أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان حظيت “باهتمام” في تايوان

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تايبه (رويترز) – قالت مايا يارون المبعوثة الإسرائيلية في تايبه يوم الاثنين إن انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) في لبنان الشهر الماضي حظي باهتمام في تايوان نظرا لوجود صلة بين هذه الأجهزة وشركة تايوانية، لكنها أوضحت أن علاقات إسرائيل مع الجزيرة قوية وتستند إلى قيم مشتركة وهناك اتصالات جيدة بين البلدين.

وتقول مصادر أمنية إن إسرائيل مسؤولة عن تفجير أجهزة البيجر -التي تحمل اسم شركة جولد أبوللو ومقرها تايوان- الشهر الماضي في ضربة قوية لجماعة حزب الله المدعومة من إيران. ولم تؤكد إسرائيل أو تنف ضلوعها في تفجير الأجهزة.

وتقول شركة جولد أبوللو إنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم وإن شركة (بي.إيه.سي) التي يقع مقرها في المجر لديها رخصة لاستخدام علامتها التجارية. كما تقول الحكومة التايوانية إن أجهزة البيجر لم تُصنع في تايوان.

وفي حديثها للصحفيين في تايبه خلال فعالية في الذكرى الأولى للهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل، رفضت يارون الإدلاء بتصريحات مباشرة عن أجهزة البيجر.

وقالت “ربما استحوذت هذه الواقعة على قدر أكبر من الاهتمام هنا، ولكن من وجهة نظرنا في إسرائيل كان ما يشغلنا هو (حسن) نصر الله وهجمات إيران الصاروخية”، في إشارة إلى الأمين العام لجماعة حزب الله الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية على بيروت والهجوم الصاروخي الذي شنته طهران ردا على مقتله.

وأضافت “نحن نبذل كل ما في وسعنا ونستخدم كل الأدوات الممكنة لمحاربة حزب الله وحماس والحوثيين”.

ولا ترتبط إسرائيل، مثل أغلب البلدان، بعلاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها. ولكن تايوان تنظر إلى إسرائيل باعتبارها شريكا ديمقراطيا مهما، وعبرت عن دعمها القوي لها بعد الهجوم الذي شنته حماس العام الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كانت التقارير التي ربطت تايوان بأجهزة البيجر قد أثرت على العلاقات مع إسرائيل، قالت يارون إنها لا تشعر بالقلق حيال أي شيء يؤثر على العلاقات بينهما.

وأضافت “أعتقد أن (العلاقات) قوية وترتكز على قيم ديمقراطية وليبرالية وأشياء تبقينا متحدين معا وهذا هو السبب في أننا نفهم بعضنا البعض”.

وتابعت قائلة “نحن على اتصال دائم بخصوص الكثير من القضايا المتعلقة بهذه الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر. ولدينا خط اتصال مفتوح بشأن كل شيء”.