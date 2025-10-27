متحدث: جوتيريش يعبر عن قلق عميق بشأن الموقف في السودان

واشنطن (رويترز) – قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأمين العام عبر يوم الاثنين عن قلقه البالغ إزاء تفاقم الصراع في السودان، مشيرا إلى أنه دعا إلى إيصال المساعدات الإنسانية بأمان.

وقال المتحدث في بيان “يندد الأمين العام بشدة بالتقارير الواردة بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان في الفاشر، بما في ذلك الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، فضلا عن العنف القائم على النوع والهجمات ذات الدوافع العرقية وسوء المعاملة”.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، صرح جوتيريش للصحفيين بأن التدخل الخارجي في السودان يقوض آفاق السلام.

