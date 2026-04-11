متحدث: طهران على اتصال بلبنان لضمان احترام التزامات وقف إطلاق النار
11 أبريل نيسان (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم السبت من إسلام اباد إن إيران على اتصال بلبنان لضمان احترام التزامات وقف إطلاق النار على جميع الجبهات.
ويجري مسؤولون أمريكيون وإيرانيون رفيعو المستوى محادثات في إسلام اباد لإنهاء الحرب التي استمرت ستة أسابيع حتى الاتفاق على وقف إطلاق النار لأسبوعين.
وكان مسؤولون لبنانيون مقربون من حزب الله قد قالوا لرويترز أمس الجمعة إن الجماعة تدعم الحوار في باكستان، وترى أنه النهج الأمثل بدلا من عقد جولة محادثات منفصلة في واشنطن خلال الأيام المقبلة.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)