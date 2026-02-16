The Swiss voice in the world since 1935
متحف أسترالي يستعيد قطعا أثرية مصرية تعرضت للسرقة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

عثرت الشرطة الأسترالية على مجموعة من القطع الأثرية المصرية المسروقة ووجّهت الاتهام لرجل في الثانية والخمسين من العمر بتنفيذ عملية كسر وسرقة ليلا في أحد المتاحف.

اتُّهم الرجل بكسر النافذة وسرقة القطع الأثرية في الساعات الأولى من صباح الجمعة من متحف آبي للفنون وعلم الآثار في بلدة كابولتشر في كوينزلاند.

وأعلنت الشرطة أنها عثرت على كلّ المسروقات، ما عدا منحوتة خشبية على شكل قطّ، مع أضرار خفيفة عند تفتيش سيارة في اليوم التالي في محطة للعبّارات جنوب المتحف.

أوقف المشتبه به في الليلة عينها ووجّهت إليه عدّة تهم من بينها الدخول عنوة إلى المتحف والتسبب بأضرار عن سابق تصوّر. وأفادت وسائل إعلام محلية أن الرجل يُدعى ميغيل سيمون مونغارييتا مونسلف، 

وقال المدعي خلال المحاكمة الإثنين إن الرجل سرق قناعا لمومياء وطوقا وقطعة مجوهرات والمنحوتة الخشبية للقطّة، متسبّبا بـ”أضرار من غير الممكن إصلاحها” لقطع أخرى، بحسب هيئة “ايه بي سي” التلفزيونية العامة.

وقال المشتبه به للشرطة إنه يعتقد أن المتحف على علاقة بالكنيسة الكاثوليكية، بحسب ما أفاد الادعاء خلال المحاكمة.

وأعربت إدارة المتحف عن “الامتنان والارتياح” لاستعادة القطع، مشيرة إلى أنها لن تعرضها “قبل إخضاع كلّ قطعة لتقييم محترف بهدف ضمان صونها”.

دجو/م ن/ص ك

