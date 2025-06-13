مجلس الأمن يقعد اجتماعا بشأن إيران في وقت لاحق الجمعة

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من يوم الجمعة اجتماعا لمناقشة الضربات الإسرائيلية على إيران، فيما قال داني دانون مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن العملية العسكرية ستتواصل حتى القضاء على قدرات طهران النووية وعمليات الصواريخ الباليستية.

وطلب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة إلى المجلس، المكون من 15 عضوا، عقد الاجتماع قائلا إن إسرائيل “تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وعلى المجتمع الدولي ألا يسمح بمرور هذه الجرائم دون عقاب”.

وكتب عراقجي يقول “تؤكد إيران مجددا حقها الأصيل في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وسترد بحزم وبشكل متناسب على هذه الأعمال غير القانونية الجبانة”.

وتنص المادة 51 على الحق الفردي أو الجماعي للدول في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم مسلح.

وشنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران يوم الجمعة وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، وإن هذه بداية عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون للصحفيين “لا نعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر. سنواصل العمل حتى نتأكد من أننا قضينا على التهديدات”.

وأضاف “أهداف عمليتنا واضحة تماما.. وهي ضمان عدم امتلاك إيران لقدرات نووية ووقف عمليات الصواريخ الباليستية. سأشرح للمجلس… وأتوقع من مجلس الأمن أن يتفهم الأمر”.

وقال عراقجي في رسالته إلى المجلس إن إسرائيل لم تنتهك سيادة إيران فحسب، بل ارتكبت أيضا “أعمال عدوان وجرائم حرب”.