مجموعة ديلي ميل توقع اتفاقا للاستحواذ على “ذا تلغراف” مقابل 500 مليون جنيه

أعلنت مجموعة “ديلي ميل أند جنرال تراست” (دي أم جي تي)، مالكة صحيفة ديلي ميل البريطانية، السبت أنّها توصلت لاتفاق مع كونسورسيوم أميركي-إماراتي للاستحواذ على صحيفة “ذا تلغراف” بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (654 مليون دولار).

وقالت المجموعة في بيان أرسلت نسخة منه لوكالة فرانس برس إنّها “وقّعت اتفاقا مع +ريد بيرد آي أم آي+ للاستحواذ على تلغراف ميديا غروب بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني”، متوقعة أن يتمّ ذلك “سريعا”.

وإذا ما اكتملت الصفقة، ستصبح “دي أم جي تي” التي تملك أيضا صحيفتي “مترو” و”ذا آي”، واحدة من أكبر المجموعات الإعلامية ذات التوجّه اليميني في بريطانيا، في خطوة يُرجَّح أن تخضع لتدقيق سلطات المنافسة.

وتأتي العملية بعد أسبوع فقط من انسحاب مجموعة “ريد بيرد كابيتال بارتنرز” الأميركية بشكل مفاجئ من محاولة استحواذ سابقة، ما أشاع غموضا حول مستقبل الصحيفة البالغ عمرها 170 عاما، وأطال أمد عملية بيع شهدت تدخلا حكوميا واسعا.

وأشارت “دي أم جي تي” إلى أنّ الصفقة ستمنح موظفي التلغراف “قدرا كبيرا من اليقين والثقة” بعد أكثر من عامين من عدم وضوح مستقبل المؤسسة.

وقالت المجموعة إنها تخطط لـ”تسريع” التوسع الدولي لصحيفة التلغراف، مع التركيز على الولايات المتحدة، مؤكدة أن الصحيفة ستبقى “مستقلة تحريريا” عن بقية عناوين المجموعة.

وكانت “ريد بيرد آي أم آي”، وهي شراكة بين “ريد بيرد كابيتال” و”إنترناشونال ميديا إنفستمنز” في أبوظبي، قد توصّلت لاتفاق لشراء المجموعة أواخر 2023.

لكن الحكومة البريطانية السابقة أعربت عن قلقها بسبب مخاوف تتعلق بحرية الصحافة، في ظلّ سجلّ الإمارات على صعيد الرقابة، ثم عدّلت القوانين لمنع سيطرة “قوى أجنبية” على الصحف البريطانية.

رغم ذلك، قالت “ريد بيرد آي أم آي” السبت إنها “عملت سريعا” مع “دي أم جي تي” للوصول إلى الاتفاق الذي سيُحال قريبا على وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي، المخوّلة مراجعته بموجب قوانين المصلحة العامة والتأثير الأجنبي.

تأسست “ذا تلغراف” عام 1855، واشتراها الشقيقان فريدريك وديفيد باركلي عام 2004 مقابل 665 مليون جنيه استرليني. وعرضت للبيع العام الماضي من جانب بنك “لويدز” لسداد ديون العائلة، وسط منافسة من جهات عدة بينها المستثمر بول مارشال، مالك مجموعة “أنهيرد” وقناة “جي بي نيوز”، الذي اشترى عام 2023 مجلة “ذا سبكتاتور” مقابل 100 مليون جنيه.

وقال رئيس “دي أم جي تي” جوناثان هارمسوورث “لطالما أعجبت بصحيفة ديلي تلغراف… إنها أوسع صحيفة بريطانية انتشارا وأكثرها جودة، وقد نشأتُ على احترامها”.

