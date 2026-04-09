محكمة أميركية تلغي إدانة زعيم هندوراس السابق (زوجته)

ألغت محكمة استئناف أميركية إدانة الرئيس السابق لهندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز بتهمة الاتجار بالمخدرات، وذلك بعدما كان حصل العام الماضي على عفو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما أعلنت زوجته الأربعاء.

وأوضحت آنا غارسيا للصحافيين في العاصمة تيغوسيغالبا، أن محكمة الاستئناف الأميركية أسقطت التهم وألغت الحكم. لكن وكالة فرانس برس لم تتمكن من التحقق من القرار على الفور مساء الأربعاء.

وكان هيرنانديز، الذي تولّى الرئاسة بين العامَين 2014 و2022، دِين في العام 2024 بتهمة المساعدة في تهريب مئات الأطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة وحُكم عليه بالسجن 45 عاما. إلا أن ترامب قرّر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، منحَ عفو لهيرنانديز قبيل الانتخابات في هندوراس، والتي فاز فيها لاحقا مرشح الحزب اليميني نصري عصفورة المدعوم من ترامب.

وعلى رغم أن العفو الرئاسي ألغى العقوبة عن هيرنانديز، لكنه لم يكن كافيا لمحو الإدانة من سجله. ومع هذا، اعتبر الرئيس السابق أن النظام القضائي الأميركي “أنصفه”.

بور/ملك/جك

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

