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محكمة في طهران تأمر واشنطن بدفع 6,8 مليار دولار تعويضات لمرضى

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أمرت المحكمة الدولية في طهران الولايات المتحدة بدفع حوالى 6,8 مليار دولار تعويضاً عن أضرار، متهمة إياها بفرض عقوبات تضرر جراءها مرضى يعانون من مرض جلدي نادر، حسبما أفاد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية.

وأفاد الموقع الخميس أنّ المحكمة الدولية في طهران أمرت الحكومة الأميركية بدفع 6,785 دولار لمرضى يعانون من انحلال البشرة الفقاعي. 

أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في العام 2018.

وقال المصدر ذاته إنّ الإجراءات الأميركية “حرمت هؤلاء المرضى من الأدوية”، ما أدّى إلى “وفاة نحو 20 شخصاً”.

وأشار إلى أنّه في إطار المحاكمة التي بدأت في طهران في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أقام “295 من الناجين والمرضى” دعوى ضدّ 30 مسؤولاً أميركياً “لمشاركتهم في تنفيذ العقوبات”. في السنوات الأخيرة، ندّدت منظمات غير حكومية دولية بهذه العقوبات التي تشكّل تهديداً لصحّة الإيرانيين من خلال شل قدرة البلاد على استيراد الأدوية.

وفي آذار/مارس 2024، أعلن القضاء الإيراني مصادرة ناقلة نفط أميركية في العام 2023 في الخليج، بعد شكاوى من مرضى مصابين بانحلال البشرة الفقاعي.

أصدر القضاء الإيراني عدة أحكام ضدّ الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة في قضايا عدّة خصوصاً تلك التي تتعلّق باغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري، في العراق في العام 2020.

اب/ناش/ص ك

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