مخاوف من اتساع الحرب بعد قصف أمريكي-سعودي في العراق

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من باريسا حافظي وجنى شقيى وأحمد طلبة

دبي/القاهرة 29 يوليو تموز (رويترز) – شنت الولايات المتحدة والسعودية ضربات جوية مشتركة على جماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق اليوم الأربعاء، في أول غارات أمريكية في الشرق الأوسط منذ أن علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة القصف على إيران الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، قالت إيران إنها أطلقت النيران على قواعد أمريكية في الأردن وسفن في مضيق هرمز، مما دفع ترامب إلى التوعد بشن ضربات على إيران، التي أعلنت في وقت سابق عن سقوط مقذوف أمريكي على مدينة بيرانشهر شمال غرب البلاد قرب الحدود مع العراق.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز “سنضربهم بقوة”، لكنه أبدى انفتاحا على مواصلة المحادثات مستقبلا، مضيفا “سنتركهم يواصلون التحدث”.

وفي انتكاسة دبلوماسية، رفضت طهران في وقت سابق مقترحا عُمانيا للإدارة المشتركة لمضيق هرمز.

ومع عودة القتال وغياب مؤشرات على نهاية قريبة للحرب التي اندلعت في فبراير شباط، ارتفعت أسعار النفط بقوة للمرة الأولى منذ الأسبوع الماضي.

وقالت قوات الحشد الشعبي العراقية، التي تضم فصائل مسلحة قوية مدعومة من إيران وتنضوي تحت لواء المنظومة الأمنية العراقية، إن الضربات الأمريكية والسعودية استهدفت عدة قواعد في أنحاء العراق وأدت إلى مقتل 20 عنصرا على الأقل وإصابة 32 آخرين.

وأظهرت لقطات بثتها قناة العهد العراقية رجالا يهتفون بشعارات طائفية شيعية وبعبارة “الموت لأمريكا”، بينما كانوا ينقلون جثث المقاتلين القتلى داخل أكياس من أحد مستشفيات الموصل في شمال العراق.

وقالت واشنطن والرياض إنهما نفذتا الضربات المشتركة ردا على هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من العراق واستهدفت منشآت نفطية في السعودية.

وهذه أول عملية عسكرية أمريكية واسعة النطاق في الشرق الأوسط، وأيضا في إيران إن تأكدت، منذ يوم الجمعة الماضي، حين أوقف ترامب فجأة حملة قصف مكثفة بعد 13 يوما، بناء على نصيحة القادة العسكريين بأنها استنفدت أغراضها.

* الضربات قد توسع نطاق الصراع

تمثل هذه المرة الأولى خلال الحرب التي تعلن فيها السعودية مشاركتها علنا في ضربات إلى جانب الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع عبر فتح جبهة جديدة بين الرياض وحلفاء إيران الشيعة في المنطقة.

ودعت الحكومة العراقية، التي يقودها الشيعة وتعد من بين الحكومات القليلة التي تحتفظ بعلاقات عسكرية ودبلوماسية وثيقة مع كل من طهران وواشنطن، إلى اجتماع طارئ.

ونددت الرئاسة العراقية بالضربات التي استهدفت الفصائل المسلحة، واعتبرته “اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق”، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى وقف الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة على دول الجوار.

وقالت طهران إن الهجمات الأمريكية السعودية تمثل محاولة من الولايات المتحدة وإسرائيل لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة. وتوعدت حركة حزب الله النجباء، إحدى الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق، القوات الأمريكية والسعودية بدفع “ثمن باهظ”.

وظلت واشنطن تضغط منذ سنوات على الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الفصائل المدعومة من إيران، لكن محاولات سابقة في هذا الاتجاه أثارت اضطرابات داخلية.

ويتوجه مئات الآلاف من الزوار الإيرانيين إلى المزارات الدينية في العراق هذا الأسبوع لإحياء أربعينية الإمام الحسين. وحمل بعضهم صور الزعيم الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي.

وانخرطت السعودية في الصراع على جبهة أخرى، بعدما أعلنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن الأسبوع الماضي فرض حصار على صادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر، وشنت هجمات على سفن ومنشآت نفطية.

وقبل ساعات من شن الضربات المشتركة مع السعودية في العراق، ذكر الجيش الأمريكي أن دفاعاته الجوية أحبطت هجوما إيرانيا مفاجئا استهدف قوات أمريكية في المنطقة.

وقال الجيش الأردني إنه أسقط خمسة صواريخ إيرانية. وأصبحت القواعد الأمريكية في الأردن من أبرز أهداف الهجمات الإيرانية، إذ قُتل ثلاثة جنود أمريكيين هذا الشهر في أسوأ خسائر تتكبدها القوات الأمريكية منذ مارس آذار.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق عددا من الصواريخ الباليستية على منشآت عسكرية أمريكية في الأردن، واستهدف ثلاث ناقلات كانت تحاول عبور مضيق هرمز عبر مسار وصفه بأنه غير مصرح به.

* إيران ترفض مقترح عُمان

عاد القتال في وقت سابق من هذا الشهر بعدما انهار اتفاق أمريكي إيراني مؤقت أُبرم في يونيو حزيران بسبب خلاف بشأن مصير مضيق هرمز، أهم ممر لشحنات الطاقة في العالم، والذي تقول إيران إنها تسيطر عليه وتسعى إلى فرض رسوم على العبور فيه.

وقدمت سلطنة عُمان هذا الأسبوع، بدعم من دول الخليج، خطة للسيطرة الإقليمية المشتركة على المضيق، بما يتيح فرض رسوم خدمات اختيارية على السفن المارة. لكن مسؤولا إيرانيا كبيرا قال رويترز اليوم الأربعاء إن طهران رفضت المقترح العُماني ووصفته بأنه “غير معقول”.

وأضاف المسؤول أن الإدارة المشتركة مع عُمان على أساس المناصفة لن يخدم مصالح إيران، رغم أن طهران تنظر إلى عُمان باعتبارها جارة مهمة. وتريد إيران السيطرة الكاملة على مسار الدخول إلى المضيق وسيطرة جزئية على مسار الخروج منه.

وتحث الولايات المتحدة السفن على استخدام مسار ملاحي قريب من الساحل العُماني بدلا من الإبحار بمحاذاة السواحل الإيرانية. وقالت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان إنها ما زالت تفرض سيطرة كاملة على المضيق، وسترد على “التدخل العسكري الأمريكي غير القانوني”.

وأدى تجدد القتال إلى ارتفاع أسعار النفط 6.8 بالمئة، مع اقتراب العقود الآجلة لخام برنت من 90 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. وقفز السعر لفترة وجيزة فوق 100 دولار الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مايو أيار، قبل أن يتراجع إلى منتصف نطاق الثمانين دولارا هذا الأسبوع بعدما ألغى ترامب خطة القصف خلال مطلع الأسبوع.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سها جادو)