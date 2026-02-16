مداهمات تستهدف جاك لانغ في معهد العالم العربي في باريس على خلفية قضية إبستين

تجري مداهمات صباح الإثنين وخصوصا في معهد العالم العربي في إطار التحقيق الذي يستهدف رئيسه المستقيل وزير الثقافة السابق جاك لانغ على خلفية علاقته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية ولا سيما بحق قاصرات، على ما أعلنت النيابة العامة الوطنية الفرنسية.

وفتح القضاء الفرنسي في السادس من شباط/فبراير تحقيقا في حق جاك لانغ وابنته كارولين في قضية “تبييض تهرب ضريبي مشدّد”.

ولم توجَّه أي تهمة في الوقت الحاضر إلى لانغ، لكنّ اسمه ورد 673 مرة في الوثاق التي كشفتها وزارة العدل الأميركية والمرتبطة بقضية إبستين.

وخضع لضغوط متزايدة حملته على الاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي.

وتجري عمليات الدهم في وقت كان لانغ يودع موظفي المعهد.

وقال في خطابه إلى العاملين في المعهد “يسرني أن أرى القضاء الفرنسي يباشر العمل” بدون أن يشير صراحة إلى المداهمات، وفق ما نقل صحافي في وكالة فرانس برس كان يحضر الحفل.

وأكد لوكالة فرانس برس “ليس لديّ ما أخفيه”.

وكشف تحقيق نشره موقع ميديابارت في الثاني من شباط/فبراير أن كارولين لانغ أسست مع إبستين في 2016 شركة أوفشور مقرها في جزر العذراء الأميركية.

وبعد كشف هذه المعلومات، استقالت من منصبها على رأس نقابة لمنتجي السينما المستقلين.

وأكد لانغ المعروف بإطلاقه “عيد الموسيقى” الذي انتشر عبر العالم، أن الاتهامات الموجهة إليه “لا أساس لها”.

