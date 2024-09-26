مدير “هارودز” يعتبر أن محمد الفايد أرسى “ثقافة سامة” في الشركة

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اعتبر المدير العام لمتجر “هارودز” أن المالك السابق لهذا المعلم الشهير في لندن، رجل الأعمال المصري محمد الفايد الذي توفي عام 2023 واتهمته عشرات النساء بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، أرسى “ثقافة سامة” داخل الشركة.

وقال المدير العام مايكل وارد في بيان إن محمد الفايد “أدار هذه الشركة باعتبارها معقله الشخصي. وبات واضحا أنه أرسى ثقافة سامة قوامها السرية والترهيب والخوف من الانتقام وسوء السلوك الجنسي”. وقد عمل وارد تحت إدارة رجل الأعمال المصري بين 2006 و2010، عندما جرى تغيير ملكية المتجر الشهير.

وأضاف وارد “أعتبر أنه من المهم توضيح أنني لم أكن على علم” بالوقائع التي اتُّهم الفايد بها.

وتابع قائلا “صحيح أن شائعات حول سلوكه كانت تسري في الأوساط العامة، إلا أني لم أتبلغ بأي اتهامات أو ادعاءات من الشرطة أو النيابة العامة أو القنوات الداخلية … لو حصل ذلك، لكنت بالطبع سأتحرك فورا”.

وتتهم عشرات النساء محمد الفايد الذي توفي في آب/أغسطس 2023 عن 94 عاما، بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. وتقول خمس منهن على الأقل إنهن تعرضن للاغتصاب من جانب هذا الرجل، وهو والد دودي الفايد، الحبيب الأخير للأميرة ديانا الذي توفي معها في حادث سيارة في باريس في 31 آب/أغسطس 1997.

وأكد محامو الضحايا قبل أيام أنهم تلقوا “أكثر من 150 طلبا جديدا” للحصول على معلومات من مدعيات وأشخاص لديهم أدلة ضد المالك السابق لمتاجر هارودز.

وقال وارد “لقد قصّرنا في واجبنا تجاه زملائنا ونأسف بشدة لذلك”، واصفا الاتهامات بأنها “مرعبة”. وأكد أن “هذه فترة مخزية في تاريخ الشركة، لكن هارودز اليوم تختلف بالكامل عمّا كانت عليه حين كان يملكها (محمد الفايد)”.

وتوصلت الإدارة الحالية للمتجر العريق الذي انتقلت ملكيته إلى جهة قطرية عام 2010، إلى اتفاقات بالتراضي مع بعض المدعيات اللواتي رفعن الصوت منذ العام 2023.

وأوضح وارد أن هذه الاتفاقيات “صيغت بالتشاور مع خبراء خارجيين ومستقلين”. وقال “نشجع زميلاتنا السابقات على الاتصال بنا كجزء من هذا الإجراء”.

وأشار إلى أن دراسة “مستقلة” تجريها “حاليا” لجنة تابعة لمجلس الإدارة، مضيفا “لن أوثر بأي طريقة على عملها أو توصياتها”.

ادم/جك