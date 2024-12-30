مدير منظمة الصحة العالمية يطالب بوقف الهجمات على مستشفيات غزة

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زوريخ (رويترز) – طالب تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين بوقف الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة بعد أن قصفت إسرائيل أحد المستشفيات وداهمت مستشفى آخر خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال في منشور على منصة إكس “لقد أصبحت المستشفيات في غزة مرة أخرى ساحات للمعركة، والمنظومة الصحية تحت تهديد خطير”.

وأضاف “نكرر: أوقفوا الهجمات على المستشفيات. الناس في غزة يحتاجون إلى الوصول إلى الرعاية الصحية. العاملون في الخدمات الإنسانية يحتاجون إلى إتاحة المجال لهم لتقديم المساعدات الصحية. أوقفوا إطلاق النار!”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) كانوا الهدف من ضربة استهدفت مستشفى الوفاء في مدينة غزة يوم الأحد، والتي قال الدفاع المدني الفلسطيني إنها أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.

كما اعتقلت قوات إسرائيلية يوم الجمعة أكثر من 240 فلسطينيا بينهم العشرات من أفراد الطاقم الطبي بمستشفى كمال عدوان. وذكرت السلطات الصحية في القطاع والجيش الإسرائيلي أن من بينهم مدير المستشفى حسام أبو صفية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المستشفى كان يستخدم كمركز قيادة للعمليات العسكرية لحماس وإن المعتقلين يشتبه في أنهم من المسلحين. وأضاف أن أبو صفية اقتيد للاستجواب للاشتباه في أنه من نشطاء حماس.

ودعا تيدروس إلى الإفراج الفوري عن أبو صفية. وقال إن المستشفى الأهلي تعرض أيضا لهجمات.

ووجد تيدروس نفسه الأسبوع الماضي عالقا وسط غارة إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي قال إنها كادت أن تكلفه حياته.

وذكر تيدروس أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها سلموا إمدادات طبية أساسية وطعاما وماء إلى المستشفى الإندونيسي بغزة ونقلوا عشرة مرضى في حالة حرجة إلى مستشفى الشفاء. وقال إن أربعة مرضى احتجزوا في أثناء النقل.

وتابع قائلا “نحث إسرائيل على ضمان تلبية احتياجاتهم الصحية وحقوقهم”.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة فقد قُتل ما لا يقل عن 45514 فلسطينيا وأصيب 108189 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.