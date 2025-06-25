مدير وكالة الطاقة الذرية: ربما يوجد في إيران يورانيوم عالي التخصيب

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فيينا (رويترز) – قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء إن من المحتمل أن يكون معظم اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء عالية في إيران قد نجا من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية بسبب نقل طهران له بعد وقت قصير من شن أولى الغارات.

قصفت إسرائيل مرارا منشآت نووية إيرانية خلال حربها التي استمرت 12 يوما مع طهران، كما قصفت القوات الأمريكية مرافق نووية إيرانية تحت الأرض مطلع الأسبوع. لكن مدى الضرر الذي لحق بمخزونات إيران من اليورانيوم المخصب غير واضح.

وقال جروسي إن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 13 يونيو حزيران بأنها ستتخذ “إجراءات خاصة” لحماية موادها وأجهزتها النووية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي حضره أعضاء في الحكومة النمساوية “لم يتطرقوا إلى تفاصيل بشأن ما يعنيه ذلك لكن من الواضح أن هذا هو المعنى الضمني. يمكننا أن نتخيل وجود هذه المواد هناك”.

وأردف قائلا “لذلك، وحتى نتأكد، وللتقييم الكامل للوضع، نحتاج إلى عودة (مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية)”.

وأضاف أن الأولوية القصوى هي لعودة مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية إذ لم يحدث أي تفتيش لها منذ بدء القصف الإسرائيلي.

يأتي ذلك على الرغم من موافقة البرلمان الإيراني يوم الأربعاء على إجراءات لتعليق عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة.

وتريد الوكالة تحديد الكمية المتبقية من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو مستوى قريب من نسبة 90 بالمئة تقريبا اللازمة لصنع الأسلحة.