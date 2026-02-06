مذكرة تفاهم بين ار دبليو اي الألمانية والإمارات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال

وقعت شركة الطاقة الألمانية “ار دبليو اي” RWE، الجمعة مذكرة تفاهم مع شركة توريد الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال زيارة المستشار فريدريتش ميرتس إلى منطقة الخليج لعقد شراكات جديدة في قطاع الطاقة.

وأفاد بيان صادر عن “ار دبليو اي”، بأن الاتفاق مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) “يشمل توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وغيرها من الأسواق الأوروبية بما يصل إلى مليون طن سنويا لمدة تصل إلى عشر سنوات”.

وأوضحت المجموعة أن هذا يعادل 1,4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، أو 1,7% من استهلاك ألمانيا من الغاز في عام 2025.

ونقل البيان عن ماركوس كريبر الرئيس التنفيذي لشركة “ار دبليو اي” قوله “من خلال إبرام اتفاقيات جديدة للتزوّد بالغاز الطبيعي المسال، نعزز أمن الإمدادات في ألمانيا وفي كل أوروبا”.

وتأتي هذه الشراكة المعلنة في إطار تنويع ألمانيا مصادرها في مجال الطاقة.

حتى الآن، كانت ألمانيا تستورد غازها الطبيعي المسال بشكل أساسي من الولايات المتحدة لكنها تسعى لتقليل اعتمادها على واشنطن تجنبا لتكرار خطأ استيراد الغاز الطبيعي من روسيا الذي تخلت عنه بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد احتياطيات الغاز في ألمانيا انخفاضا خلال فصل الشتاء، حيث تبلغ 29% وفقا لبيانات منظمة “غاز انفراستراكتشر يوروب” “Gas Infrastructure Europe”، مقارنة بمتوسط 38% في الاتحاد الأوروبي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى الجمعة في أبوظبي بين شركة “ار دبليو اي” وشركة “مصدر” الإماراتية المتخصصة في الطاقة المتجددة.

وبحلول العام 2030، تخطط “مصدر” لاستثمار ما يصل إلى 1 غيغاواط في مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات في ألمانيا، مع إمكانية تنفيذ مشاريع إضافية بحلول عام 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ولا سيما لتشغيل مراكز البيانات.

