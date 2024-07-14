مرشحة حزب الخضر: محاولة اغتيال ترامب أحد أعراض نظام أميركي “مضطرب”

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اعتبرت جيل ستاين مرشّحة حزب الخضر للانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أنّ محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب السبت هي أحد أعراض نظام أميركي “مضطرب”.

وكانت ستاين، التي تخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة، تعقد مؤتمراً في ميلووكي قبل مؤتمر الجمهوريين الذي يُعقد من 15 إلى 18 تموز/يوليو، عندما أخبرها أحد مساعديها بما حدث في باتلر في بنسلفانيا، حيث كان دونالد ترامب يشارك في تجمّع انتخابي.

وإلى جانب التعبير عن اشمئزازها من الهجوم على منافسها السياسي، أشارت الطبيبة في حديثها إلى فرانس برس إلى الأزمة البنيوية التي تعصف بالولايات المتحدة، بحسب تعبيرها.

– ما هو سياق الهجوم على دونالد ترامب؟ –

“ما حدث مع ترامب اليوم (السبت) هو، على ما أعتقد، أحد أعراض نظام مضطرب للغاية حالياً، أريد أن أقول إنّه نظام سياسي مضطرب داخل مجتمع مضطرب للغاية”.

“إنّه أمر محزن ومأسوي للغاية. إلى حدّ ما، يمكن القول إنّه غيض من فيض، لأنّ لدينا مجتمعا مضطربا جداً. ومن المهم أن ندرك أنّ لا أحد بيننا في مأمن من عواقب ذلك”.

– من يتحمّل المسؤولية؟ –

“الشائعات التي أسمعها في بعض الأنحاء في هذه الأثناء هي كالآتي: هذه (عودة لـ) العنف الذي مارسه ضدّ الآخرين”، في إشارة إلى دونالد ترامب.

“سمعت مثل هذه الشائعات المحزنة للغاية والمؤسفة. هذا ليس الوقت المناسب لتوجيه الاتهامات إلى ضحية العنف. ولكنّه يمثّل إلى حدّ ما مشكلتنا كمجتمع. نحن حالياً معسكرات في حالة حرب وعلينا أن نكون متفهّمين كبشر”.

إلتقت المرشّحة البالغة 74 عاماً السبت أفرادا من ميلووكي “متأثرين بشدّة جراء العنف”.

“إنّهم يعيشون مع قضايا العنف هذه وكيفية التغلّب عليها. ويجب أن أقول إنّني معجبة جداً بإحساسهم بالتعاطف و(الانتماء الى) المجتمع”.

– هل شعرتِ بالخوف من القيام بحملة انتخابية؟ –

“غالباً ما أُسأل عن سبب ترشّحي في مثل هذه البيئة الخطيرة للغاية، في حين أنّ هناك عداء كبيرا تجاه المرشّحين الذين يقفون ويتحدّثون، سواء كان المرء داخل النظام أو خارجه”.

“وكان ردّي على ذلك دائماً هو: ما الذي يخيفني حقّاً؟ سوف يبيدنا تغيّر المناخ ويمكن أن يحدث ذلك في رفة عين”.

وتثير مشاكل أخرى مثل الإمدادات الغذائية و”التضخّم الفاضح” والتفكّك البنيوي و”انهيار” التماسك الاجتماعي والحروب، قلق ستاين.

“هذا ما يُشعرني بالخطر، خصوصاً في ظل احتمال تحوّل الصراعات العديدة الدائرة حالياً إلى (صراعات) نووية. وقد يحدث ذلك في أوكرانيا”.

“الأمور تزداد سوءاً بطريقة مرعبة للغاية”.

– هل يخيفك هذا أكثر من شخص مسلّح؟ –

“قطعاً”.

“إذا سمحنا للخوف من رصاصة قاتل أن تمنعنا من التعبئة كمجتمع ضدّ هذه المخاطر الواضحة والحاضرة بقوة والتي تهدّد بقاءنا كمجتمع، فسنواجه مشاكل كبيرة”.

ملم/ناش/ب ق