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مزاد في باريس على سيف كان يملكه نابليون “للاستخدام الشخصي”

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يُعرض سيف طلب الإمبراطور الفرنسي نابليون صنعه “للاستخدام الشخصي” عام 1802 وظلّ محتفظا به طوال فترة حكمه، في مزاد يُقام في 22 أيار/مايو في باريس.

تُقدّر قيمة هذه القطعة التي تطرحها دار مزادات “جيكيلو”، بسعر يراوح بين 700 ألف ومليون يورو.

وأوضحت دار “أوتيل دروو”، حيث سيُقام المزاد، في بيانٍ أن “بونابرت، القنصل الأول آنذاك، طلب تصنيع هذا السيف بين عامي 1802 و1803 من نيكولا نويل بوتيه، مدير مصنع فرساي الذي كان يُعرف بأنه أعظم صانع أسلحة قربينة النارية (Arquebus) في عصره”.

وأشار المصدر إلى أن نابليون الأول، بعد توليه منصب الإمبراطور، “احتفظ به حتى نهاية عهده قبل أن يُهديه إلى إيمانويل دو غروشي”، أحد أتباعه المخلصين والذي رقّاه لاحقا إلى منصب آخر مارشال للإمبراطورية.

وأضافت الدار “حُفظت هذه النسخة منذ عام 1815 من جانب أحفاد المارشال، وستُعرض في مزاد علني لأول مرة”.

تُعرض نسخة ثانية مطابقة للسيف الأول جرى صنعها أيضا بتكليف من نابليون، في متحف إرميتاج في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

وتشهد المزادات المرتبطة بنابليون ازدهارا في السنوات الأخيرة، بعد أكثر من قرنين من وفاة “إمبراطور الفرنسيين” في المنفى عام 1821 عن 51 عاما بعدما هيمن على أوروبا.

بِيعَ مسدسان كانا ملكا له حتى تنازله الأول عن العرش عام 1814، وصُنفا ضمن “الكنوز الوطنية”، في مزاد علني في مقابل 1,69 مليون يورو (بالإضافة إلى الرسوم) في تموز/يوليو 2024.

في آذار/مارس، بيع مجلد للقانون المدني كان يملكه نابليون الذي أصرّ على اعتماد فرنسا لهذه المجموعة من القوانين التي تُوحّد قواعد الحياة في مطلع القرن التاسع عشر، في مقابل 395 ألف يورو.

فان/جك/غ ر

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