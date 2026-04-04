مسؤول: إسرائيل تستعد لمهاجمة منشآت طاقة إيرانية وتنتظر الضوء الأخضر من أمريكا

4 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع المستوى اليوم السبت إن إسرائيل تستعد لمهاجمة منشآت طاقة إيرانية، لكنها تنتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، مضيفا أن أي هجمات من هذا القبيل من المرجح أن تحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنذارا نهائيا لإيران مدته 48 ساعة، مما زاد من التركيز على ما إذا كانت واشنطن ستدعم المزيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية على إيران.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)