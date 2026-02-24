The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول: إيران مستعدة لاتخاذ أي خطوات للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 24 فبراير شباط (رويترز) – قال مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الثلاثاء إن طهران مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وذلك مع قرب انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين البلدين.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن أي هجوم أمريكي على إيران يُعد “مقامرة حقيقية” مؤكدا أن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن في أسرع وقت ممكن.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

