مسؤول: إيران مستعدة لاتخاذ أي خطوات للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا

دبي 24 فبراير شباط (رويترز) – قال مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الثلاثاء إن طهران مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وذلك مع قرب انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين البلدين.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن أي هجوم أمريكي على إيران يُعد “مقامرة حقيقية” مؤكدا أن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن في أسرع وقت ممكن.

