The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مسؤول: توقف محطة تحلية مياه في جزيرة قشم الإيرانية عن العمل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 31 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية لوسائل إعلام اليوم الثلاثاء إن إحدى محطات تحلية المياه في جزيرة قشم متوقفة عن العمل منذ تعرضها لغارة جوية، دون ذكر متى وقع القصف.

ونقل موقع برنا الإخباري عن رئيس مركز الصحة البيئية والمهنية التابع لوزارة الصحة “تزود محطات التحلية جزيرة قشم بمياه الشرب. واستُهدفت إحدى هذه المحطات، وهي الآن خارج الخدمة تماما لتعذر إصلاحها في الوقت الراهن”.

كانت إيران قد ذكرت في وقت سابق من مارس آذار أن محطة تحلية مياه في جزيرة قشم استهدفت بغارات جوية.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

