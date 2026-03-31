مسؤول: توقف محطة تحلية مياه في جزيرة قشم الإيرانية عن العمل

دبي 31 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية لوسائل إعلام اليوم الثلاثاء إن إحدى محطات تحلية المياه في جزيرة قشم متوقفة عن العمل منذ تعرضها لغارة جوية، دون ذكر متى وقع القصف.

ونقل موقع برنا الإخباري عن رئيس مركز الصحة البيئية والمهنية التابع لوزارة الصحة “تزود محطات التحلية جزيرة قشم بمياه الشرب. واستُهدفت إحدى هذه المحطات، وهي الآن خارج الخدمة تماما لتعذر إصلاحها في الوقت الراهن”.

كانت إيران قد ذكرت في وقت سابق من مارس آذار أن محطة تحلية مياه في جزيرة قشم استهدفت بغارات جوية.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)