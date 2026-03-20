مسؤولون: أمريكا ترسل مشاة بحرية وسفينة برمائية للشرق الأوسط

reuters_tickers

9دقائق

واشنطن/دبي 20 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤولين أمريكيين لرويترز اليوم الجمعة إن الجيش الأمريكي سينشر آلافا من مشاة البحرية في الشرق الأوسط، في حين اتهم الرئيس دونالد ترامب دول حلف شمال الأطلسي بالجبن لترددها في إرسال قوات للمساعدة في فتح مضيق هرمز.

وأُغلق هذا الممر المائي الضيق، الذي يُعد شريانا حيويا لنحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، أمام معظم السفن منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران قبل نحو ثلاثة أسابيع.

ومع انقطاع جانب كبير من إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية، وتعرض البنية التحتية الحيوية للطاقة في كل من إيران ودول الخليج المجاورة للهجمات، ارتفعت أسعار النفط بنحو 50 بالمئة منذ بدء الحرب، مما يُنذر بهزة اقتصادية عالمية.

ولقي أكثر من ألفي شخص حتفهم بالفعل، معظمهم في إيران ولبنان، بينما بدا الأمريكيون، الذين يواجهون ارتفاعا حادا في الأسعار ويخشون التورط العسكري، قلقين على نحو متزايد إزاء مؤشرات على احتمال اتساع رقعة الحرب.

وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز/إيبسوس هذا الأسبوع أن نحو ثلثي الأمريكيين يعتقدون بأن ترامب سيأمر بشن حرب برية واسعة النطاق، بينما يؤيد سبعة بالمئة فقط هذه الخطوة.

وقالت إسرائيل اليوم الجمعة إنها شنت موجتين كبيرتين من الغارات الجوية استهدفتا مواقع إنتاج أسلحة ومخازن صواريخ باليستية في طهران. وأشارت تحذيرات للجيش الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تعرضت لما لا يقل عن سبع موجات من الهجمات الصاروخية الإيرانية حيث سُمعت صفارات الإنذار ودويّ عمليات اعتراض الصواريخ في تل أبيب والقدس طوال اليوم.

وأعلنت شركة النفط الكويتية الحكومية أن مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لها تعرضت لعدة هجمات بطائرات مسيّرة أشعلت النيران في بعض وحداتها، في أحدث سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة من قبل إيران في الأيام القليلة الماضية.

* نشر قوات

وفي ظل عدم وجود نهاية واضحة في الأفق، قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لرويترز إن حاملة الطائرات الأمريكية (بوكسر)، وهي سفينة هجومية برمائية، مع وحدة مشاة البحرية التابعة لها والمؤلفة من نحو 2500 جندي، وسفن حربية مرافقة، ستنتشر في المنطقة، دون أن يوضحوا طبيعة دورها.

وقال مسؤولان إنه لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن إرسال قوات إلى إيران نفسها، لكن هذا الأسبوع، أفاد مسؤول أمريكي وثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر لرويترز بأن القوات الأمريكية قد تنزل على السواحل الإيرانية أو في جزيرة خرج، مركز تصدير النفط.

وقال ترامب إن الحملة تسير وفقا للخطة الموضوعة، لكنه عبر عن غضبه الشديد تجاه حلفاء الولايات المتحدة لرفضهم المساعدة في فتح المضيق في ظل استمرار القتال، رغم أنهم لم يُستشاروا أو يُبلغوا بشأنه.

وتعهدت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وكندا، بالإضافة إلى اليابان غير العضو في حلف شمال الأطلسي، في بيان مشترك أمس الخميس، بالانضمام إلى “الجهود الملامئة لضمان المرور الآمن عبر المضيق”.

وسمحت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية على أراضيها لضرب مواقع الصواريخ الإيرانية التي تهدد الملاحة البحرية. لكن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي صرح بأنه سيتحدث إلى ترامب مطلع الأسبوع المقبل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدا أن أي تدخل عسكري فعلي يتطلب وقف القتال.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “يشكون من ارتفاع أسعار النفط التي يُجبرون على دفعها، لكنهم يرفضون المساعدة في فتح مضيق هرمز، وهي مناورة عسكرية بسيطة يعد (عدم القيام بها) السبب الوحيد لارتفاع أسعار النفط”.

وأضاف “من السهل عليهم القيام بذلك، وبأقل قدر من المخاطرة (لكنهم) جبناء، ولن ننسى!”

* عيد الفطر والعام الإيراني الجديد

وبينما بدأ المسلمون في الشرق الأوسط اليوم الاحتفال بعيد الفطر ويحتفل الإيرانيون بعيد النوروز، العام الإيراني الجديد، وجه الزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي رسالة تحد.

وقال خامنئي، الذي لم يظهر علنا منذ الهجوم الإسرائيلي الذي أودى بحياة والده وسلفه آية الله علي خامنئي في اليوم الأول للحرب، إن الإيرانيين ردوا بوحدة وصمود، ووجهوا “ضربة قاصمة للعدو”.

وأضاف في رسالة نشرها على تطبيق تيليجرام بمناسبة عيد النوروز “العدو اعتقد أنه باستهداف الزعيم الأعلى (آية الله علي خامنئي) والشخصيات المؤثرة، سيتمكن من بث الرعب وإجبار الشعب على الانسحاب”.

ويقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن القصف لأسابيع أضعف حكومة طهران بشدة، واستنزفت مخزونها من الصواريخ والطائرات المسيّرة، لكن إيران ما زالت تُظهر قدرتها على الرد.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم حيفا وتل أبيب بصواريخ متعددة الرؤوس الحربية، واستخدم طائرات مسيرة لاستهداف مخزونات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز في قواعد أمريكية، بما في ذلك قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. ولم يصدر أي تعليق بعد من القوات الأمريكية.

و قالت إسرائيل هذا الأسبوع إنها قتلت مهدي رستمي شمستان، وهو قائد بارز في وزارة الاستخبارات الإيرانية. وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن وزير الاستخبارات إسماعيل أحمدي قُتل أيضا، وهو أحدث قتلى الهجمات الإسرائيلية التي طالت عشرات الشخصيات الحكومية والعسكرية والعلمية البارزة.

وقال ترامب: “ليس لدينا من نتحدث إليه… وتعرفون ماذا؟ نحن نفضل هذا الوضع”.

* ارتفاع أسعار الوقود قبيل الانتخابات الأمريكية

ربما يضر ارتفاع أسعار الديزل والبنزين في الولايات المتحدة بشعبية ترامب. ولا تحظى الحرب ذاتها، وبدرجة أكبر العملية البرية المحتملة، بتأييد الناخبين في وقت يستعد فيه الجمهوريون للدفاع عن أغلبيتهم الضئيلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وارتفع سعر خام برنت قليلا اليوم الجمعة ليقارب 110 دولارات بعد ارتفاعه أمس وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي أكبر انقطاع في إمدادات الطاقة العالمية إلى صدمة اقتصادية عالمية.

وانخفضت تدفقات النفط الخام والمشتقات النفطية بنحو 12 مليون برميل يوميا، أي ما يقارب 12 بالمئة من الطلب العالمي، نتيجة لخفض الإنتاج وتوقف الصادرات من منتجي الخليج.

ولا يمكن تعويض هذه الكميات بسهولة بالنسبة لقطاعات النقل والشحن والتصنيع التي تعتمد عليها، وسيستمر تأثير ذلك لأشهر أو حتى سنوات.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لصحيفة فاينانشال تايمز إن استعادة تدفقات النفط والغاز قد تستغرق ستة أشهر.

وحتى لو انتهت الحرب قريبا، فمن المتوقع أن يستغرق إصلاح الضرر الذي ألحقته الهجمات الإيرانية بالفعل بمنشآت الغاز القطرية الحيوية في أعقاب الضربة الإسرائيلية على حقل غاز جنوب فارس الإيراني سنوات.

(شارك في التغطية أندرو ميلز من الدوحة وتيمور أزهري من الرياض – إعداد محمد علي فرج وسامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)