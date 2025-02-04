مسؤولون أمريكيون يدافعون عن اقتراح ترامب بنقل السكان من غزة

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من مات سبيتالنيك

(رويترز) – دافع مسؤولون أمريكيون عن اقتراح الرئيس دونالد ترامب نقل المزيد من الفلسطينيين من قطاع غزة الذي دمرته الحرب إلى دول مجاورة، مؤكدين أنه يحاول النظر إلى المشكلة بشكل واقعي دون فرض حل بعينه.

وفي نظرة مسبقة بشأن محادثات في البيت الأبيض في وقت لاحق يوم الثلاثاء بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سعى المسؤولون الكبار إلى تبسيط ما تم اعتباره على نطاق واسع دعوة من ترامب لتهجير جماعي لسكان غزة من القطاع، والتي رفضتها بشدة دول عربية ومسؤولون فلسطينيون.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن الولايات المتحدة تريد العمل مع شركائها العرب وإسرائيل للتوصل إلى حلول مبتكرة للمشكلة.

ويعكس الاقتراح الذي أطلقه ترامب الشهر الماضي رغبات اليمين المتطرف في إسرائيل، لكنه يتناقض مع تعهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بعدم التهجير الجماعي للفلسطينيين.

ولم يصل المسؤولون إلى حد تكرار دعوة ترامب بشكل صريح للأردن ومصر لاستقبال المزيد من سكان غزة، لكنهم أيضا لم يتراجعوا عن الاقتراح.

وقال أحد المسؤولين الكبار للصحفيين “ينظر الرئيس ترامب إلى قطاع غزة ويعتبره موقع هدم، ويرى أنه ليس ممكنا من الناحية العملية إعادة بنائه في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، إذ يعتقد أن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن 10 إلى 15 عاما، ويعتقد أنه ليس من الإنسانية إجبار الناس على العيش في قطعة أرض غير صالحة للسكن بين ذخائر غير منفجرة وأنقاض”.

وأضاف أن ترامب “يبحث عن حلول لمساعدة سكان غزة على العيش حياة طبيعية في أثناء إعادة إعمار قطاع غزة، ويحاول النظر إلى الأمر بطريقة واقعية”.

وبعث خمسة وزراء خارجية عرب ومسؤول فلسطيني كبير رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الاثنين يعارضون فيها خطط تهجير الفلسطينيين من غزة، وحملت الرسالة توقيعات وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن بالإضافة إلى حسين الشيخ مستشار رئيس السلطة الفلسطينية.

وكان ترامب قد طرح لأول مرة الاقتراح باستقبال الأردن ومصر للفلسطينيين من غزة بعد فترة وجيزة من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني. وردا على سؤال حول ما إذا كان يقترح ذلك باعتباره حل طويل الأمد أم قصير الأمد، قال الرئيس الأمريكي “قد يكون أيا منهما”.

وأججت تصريحات ترامب المخاوف التي تساور الفلسطينيين منذ فترة طويلة بشأن إجبارهم على الرحيل من ديارهم بشكل دائم.

واندلعت الحرب الأحدث في قطاع غزة بعد أن اقتحم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 في هجوم تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وتقول وزارة الصحة في القطاع إن الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين أدى إلى تدمير مساحات واسعة من غزة، مما تسبب في حدوث أزمة إنسانية، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني. ولا تميز البيانات الفلسطينية بين المسلحين والمدنيين.