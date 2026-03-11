مسؤول إيراني: الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي أصيب بجروح طفيفة لكنه يواصل عمله

من باريسا حافظي

دبي 11 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤول إيراني لرويترز اليوم الأربعاء إن الزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أصيب بجروح طفيفة لكنه يواصل عمله، وذلك بعد أن وصفه التلفزيون الإيراني بأنه من مصابي الحرب.

ولم يظهر خامنئي للإيرانيين أو يصدر أي بيان أو رسالة علنية منذ اختياره زعيما أعلى يوم الأحد، وتنتشر شائعات واسعة النطاق بأنه أصيب في الضربات الإسرائيلية والأمريكية.

وكان خامنئي، الذي ينظر إليه على أنه محافظ مقرب من الحرس الثوري، المرشح الأبرز لخلافة والده آية الله علي خامنئي الذي قتل في الموجة الأولى من الضربات في 28 فبراير شباط.

ولم يقدم المسؤول الذي تحدث إلى رويترز أي تفاصيل عن توقيت إصابة الزعيم الأعلى الجديد أو سبب عدم إدلائه بأي بيانات علنية منذ اختياره.

واستهدفت أولى الغارات الجوية في الحرب القضاء على القيادة الإيرانية. وذكر التلفزيون الإيراني أنه فضلا عن والد مجتبى، قتلت والدته وشقيقته وزوجته.

وقرأ مذيع الأخبار على التلفزيون الرسمي، مستخدما ألقاب خامنئي الكاملة، “إن سماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي هو اليوم وريث دماء والده الشهيد، ووالدته الشهيدة، وشقيقته الشهيدة، وزوجته الشهيدة”.

وأشار المذيع إلى الزعيم الأعلى الجديد بمصطلح إيراني يطلق على الجندي الجريح.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لرويترز إن تقييم المخابرات الإسرائيلية يشير إلى أن خامنئي أصيب بجروح طفيفة، ولهذا السبب لم يظهر علنا.

وأوضحت مصادر لرويترز أن اختيار الزعيم الأعلى الجديد جاء بدعم كبير من الحرس الثوري.

وشغل خامنئي منصب رئيس مكتب والده منذ فترة طويلة، وله دور مباشر في إدارة الدولة الإيرانية منذ سنوات. ومع ذلك، فهو غير معروف لدى عامة الإيرانيين، إذ لم يُلق سوى عدد قليل من الخطابات العامة أو يظهر في مناسبات أخرى سابقا.

