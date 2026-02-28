مسؤول بأسبيدس: الحرس الثوري الإيراني يبلغ السفن بأن المرور من مضيق هرمز “ممنوع”

28 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤول من بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية (أسبيدس) اليوم السبت إن السفن تتلقى رسائل على موجة التردد شديد الارتفاع من الحرس الثوري الإيراني تقول “لا يسمح لأي سفينة بعبور مضيق هرمز”.

والمضيق أهم طريق لتصدير النفط في العالم، إذ يربط أكبر منتجي النفط في الخليج، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات، بخليج عمان وبحر العرب.

وقال المسؤول، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إيران لم تؤكد رسميا أي أمر من هذا القبيل.

وتهدد طهران منذ سنوات بإغلاق الممر المائي الضيق ردا على أي هجوم على الجمهورية الإسلامية.

